麻疹｜美國相隔10年首有死亡個案　德州至少124人感染

美國報告近10年來首宗麻疹（Measles）死亡個案，患者是一名學齡兒童，於德州西部一家兒童醫院不治。德州衛生部門2月26日發聲明稱，該名兒童沒有接種疫苗。當地媒體稱，該名兒童是25日晚上離世。新任衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）26日稱，麻疹已導致兩人死亡，但未提供詳細資訊。



圖為2025年2月25日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣誓出任衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）部長後發表講話。（Reuters）

德州衛生部門指出，死亡兒童沒有接種疫苗。而自2月初以來，西德州至少有124人感染，其中大多數是兒童。與此同時，靠近德州邊界的新墨西哥州，也宣布新增9例病例，增疫情已蔓延到州內大約10個縣。

德州當局指出，當地病例最初集中在蓋恩斯縣（Gaines County，暫譯）一個「關係密切、疫苗接種不足」的農村門諾派（Mennonites）社區，目前尚不清楚首例患者如何接觸到病毒，沒有跡象顯示有任何早期患者曾到境外旅行。而其中一名患者曾前往約400英里外的幾個地方，可能令更多接觸後應染。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）資料顯示，美國對上一次出現麻疹死亡病例已在2015年。

麻疹疫苗：圖為2019年9月10日，紐西蘭奧克蘭的麻疹疫苗注射。（Getty Images）

美國曾於2000年宣布消滅麻疹，即一年內未再出現該疾病的持續傳播。不過，聯邦衛生官員近年指愈來愈多家長拒絕為孩子接種疫苗，令疫情重新爆發。2024年，美國共發生16宗集體個案、共285宗病例，遠高於2023年的4宗集體個案、共59人感染。