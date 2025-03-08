韓國檢方不就法院撤銷拘留上訴　尹錫悅獲釋離開首爾拘留所

韓國首爾中央地方法院周五（3月7日）批准總統尹錫悅提出的撤銷拘留申請後，尹錫悅會否獲立即釋放，視乎檢方會否上訴。韓聯社3月8日報道，韓國檢方決定不上訴，尹錫悅之後獲釋，步行離開首爾拘留所，結束52天羈押生活，未來將在非羈押狀態下繼續受審。



電視畫面可見，尹錫悅離開首爾拘留所後向在場等候他的支持者揮手，又一度握拳示意，及鞠躬致謝。他之後坐車離去，預計將返回官邸。

非羈押狀態下繼續受審

韓國證實已向首爾拘留所發送釋放尹錫悅的指令，韓聯社報道，尹錫悅未來將在非羈押狀態下繼續受審。

韓國總統尹錫悅2025年3月8日離開首爾拘留所，向在場支持者揮手（Reuters）

韓國總統尹錫悅2025年3月8日離開首爾拘留所，向在場支持者鞠躬致意（Reuters）

2025年3月8日，尹錫悅支持者在首爾拘留所外聲援尹錫悅（Reuters）

檢方機關內部現矛盾

據韓媒《首爾行政新聞》、《大邱日報》同日較早前報道，韓國檢方放棄上訴，尹錫悅最快會在今日獲釋放。不過韓聯社之後曾報道，檢方機關內部出現立場分歧。

報道指，檢察部門領導層指示調查小組接受法院關於撤銷拘留尹錫悅的決定，即下令釋放，但負責起訴事宜的檢察廳特別搜查本部表達不同意見，主張不接受判決。

2025年2月20日，韓國首爾憲法法院，被彈劾的總統尹錫悅出席彈劾案庭審。（Reuters）

在野黨促檢方上訴

韓國最大在野黨則督促檢方立即上訴。

韓媒又報道，大批尹錫悅的支持者在拘留所外集會。

韓國國會2024年12月表決通過尹錫悅彈劾案後，尹錫悅已遭停職，其去留交由韓國憲法法院審理，法院2025年2月底已結束庭審辯論，預料判決結果會在3月中旬出爐。