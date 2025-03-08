韓國檢方不就法院撤銷拘留上訴 尹錫悅獲釋離開首爾拘留所
撰文：成依華
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韓國首爾中央地方法院周五（3月7日）批准總統尹錫悅提出的撤銷拘留申請後，尹錫悅會否獲立即釋放，視乎檢方會否上訴。韓聯社3月8日報道，韓國檢方決定不上訴，尹錫悅之後獲釋，步行離開首爾拘留所，結束52天羈押生活，未來將在非羈押狀態下繼續受審。
電視畫面可見，尹錫悅離開首爾拘留所後向在場等候他的支持者揮手，又一度握拳示意，及鞠躬致謝。他之後坐車離去，預計將返回官邸。
非羈押狀態下繼續受審
韓國證實已向首爾拘留所發送釋放尹錫悅的指令，韓聯社報道，尹錫悅未來將在非羈押狀態下繼續受審。
檢方機關內部現矛盾
據韓媒《首爾行政新聞》、《大邱日報》同日較早前報道，韓國檢方放棄上訴，尹錫悅最快會在今日獲釋放。不過韓聯社之後曾報道，檢方機關內部出現立場分歧。
報道指，檢察部門領導層指示調查小組接受法院關於撤銷拘留尹錫悅的決定，即下令釋放，但負責起訴事宜的檢察廳特別搜查本部表達不同意見，主張不接受判決。
在野黨促檢方上訴
韓國最大在野黨則督促檢方立即上訴。
韓媒又報道，大批尹錫悅的支持者在拘留所外集會。
韓國國會2024年12月表決通過尹錫悅彈劾案後，尹錫悅已遭停職，其去留交由韓國憲法法院審理，法院2025年2月底已結束庭審辯論，預料判決結果會在3月中旬出爐。