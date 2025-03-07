韓國法院裁定撤銷逮捕　尹錫悅將獲釋　總統辦公室：期待盡快復職

韓國首爾中央地方法院周五（3月7日）批准總統尹錫悅提出的撤銷拘留申請，尹錫悅會否獲立即釋放，視乎檢方會否上訴。韓國總統辦公室則發聲明指，歡迎法院的決定，期待總統盡快恢復職務。



韓聯社報道，尹錫悅將獲釋，法院裁定撤銷逮捕，尹錫悅將在非羈押狀態下繼續受審。不過路透社引述尹錫悅的律師指，由於檢察官可以上訴，尹錫悅不會立即被釋放。

韓國法務部也稱，「如果檢方立即提出抗訴，就不能釋放尹錫悅。」目前各方正在等待檢方的決定。

2024年12月3日，尹錫悅在預算上與在野黨發生爭執後，透過電視演說頒布戒嚴令。尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話，發布緊急戒嚴令，表示此舉是為了剷除「從北勢力」，維護「自由憲政秩序」。韓國國會4日凌晨召開會議，通過要求解除戒嚴令的決議案。

韓國檢方8日表示已將尹錫悅作為疑犯立案調查，12日，韓國國會表決通過調查尹錫悅等人的「內亂特檢法」和調查總統夫人的「金建希特檢法」。14日，韓國國會再次就尹錫悅彈劾動議案進行表決，動議案獲通過，尹錫悅總統職權隨即停止。

2025年2月13日，韓國總統尹錫悅在首爾憲法法院出席彈劾案審判聽證會。（Reuters）

韓國首爾西部地方法院31日以涉嫌發動內亂和濫用職權為由，對尹錫悅發布逮捕令，逮捕令有效期至2025年1月6日。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）2025年1月3日試圖進入總統官邸執行對尹錫悅的逮捕令，因遭到總統警衛處人員阻攔未能逮捕；同日，韓國「共同調查本部」對總統警衛處長、警衛次長以涉嫌妨礙執行特殊公務為由立案調查。

韓國「共同調查本部」6日提交延長尹錫悅逮捕令有效期的申請。韓國首爾西部地方法院7日批准延長尹錫悅逮捕令期限。韓國「共同調查本部」15日表示已執行對尹錫悅的逮捕令。公調處之後說，尹錫悅在抵達公調處後即進入接受調查環節。

尹錫悅一方指拘留是非法，2月4日要求法院取消，法院20日舉行聽證會。首爾中央地方法院周五裁定拘留是不公正，撤銷對尹錫悅的捕逮令，尹錫悅獲釋。

獲釋和釋放是相關但不同的概念。當某人獲釋時，通常指的是他們在法律程序中獲得解除拘留的權利，但實際的釋放可能會受其他因素影響，比如上訴或其他法律程序。