歐爾班：匈牙利擬與美國展開經濟合作　或抵消關稅影響

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）周六（3月8日）說，匈牙利和美國將就一項經濟合作方案達成一致，這將有助於匈牙利經濟，並可能抵消美國可能徵收關稅的影響。



歐爾班是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長期支持者。他表示，這項經濟方案將擴大匈牙利和美國之間現有的政治聯盟。歐爾班更說，即使美國和歐盟爆發貿易戰，這樣的經濟協議也會對匈牙利有所幫助。

歐爾班當天在匈牙利工商會年度會議上表示，一旦向歐盟徵收關稅，「匈牙利將像所有歐盟成員國一樣在貿易戰中遭受損失。我們還不知道損失的程度，但可以肯定的是，損失會發生。」

他說，匈牙利很有可能與華盛頓達成協議，此協議將需要能夠幫助匈牙利在國家經濟層面，抵消美國對歐洲徵收關稅造成的損失，並將在貨幣和實際經濟方面獲得補償。

2024年12月9日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）到訪美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與候任總統特朗普（Donald Trump）及特斯拉行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）舉行會面。圖為歐爾班與馬斯克舉行會談。（X@PM_ViktorOrban）

特朗普上週表示，美國將很快宣布對歐盟商品徵收25％的關稅，他甚至直指歐盟的成立就是為了「搞垮」美國，結果引起歐盟的強烈反彈。

特朗普也指歐盟佔了美國的便宜。根據美國官方數據，去年美國對歐盟的貿易逆差達2356億美元。

標普全球評級認為，儘管中歐和東歐與美國的直接貿易數額有限，但如果特朗普提出的25％關稅生效，德國汽車行業的增長前景可能會受到衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

