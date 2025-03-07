歐盟召開特別安全峰會　26國發聲明挺烏克蘭　匈牙利單獨反對

歐盟領導人3月6日在比利時首都布魯塞爾舉行特別安全峰會，討論烏克蘭危機及加強歐洲防禦。在匈牙利單獨反對下，歐盟其餘26國發表支持烏克蘭參與談判、尊重烏克蘭領土完整、向烏方提供安全保證，以及持續軍援的聲明。



歐盟26國領導人在聲明中強調，烏克蘭及歐洲應參與有關俄烏戰爭及影響歐洲安全的談判；任何停火只能是達成全面和平協議過程的一部份；任何協議都需給予烏克蘭可靠的安全保障；和平協議必須尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整。

歐盟在聲明中稱，烏克蘭自身強大的軍事和國防能力，對於達成和平不可或缺。因此歐盟未來仍會與盟友協調，向烏克蘭提供更多支援，並加強對俄羅斯的壓力。

聲明顯示，歐盟2025年將向烏克蘭提供306億歐元資金，其中125億歐元（約港元）由歐盟自身提供，另外181億歐元則來自歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產的利息。

美媒：會議著重歐盟國防多於支持烏克蘭

美媒《政治報》（Politico）報道，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在峰會前表示，歐洲各國比以往任何時候都更需要支持烏克蘭，但經過10小時的會談，歐盟似乎比較重視歐盟國防多於支持烏克蘭。

多名外交官透露，卡拉斯會前曾試圖推動歐盟今年內為烏克蘭提供至少200億歐元的軍事援助，然而這項倡議似乎未在會議中獲一致支持。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟特別峰會期間接受訪問。（Reuters）

有歐盟外交官表示，在10個小時的會議中，各國領導人大部份時間都在就如何為8000億歐元（約6.56萬億港元）的「歐洲再武裝」（Rearm Europe）計劃籌集資金展開激烈爭論，而有關烏克蘭問題則只佔會議的15分鐘時間。

報道分析，這顯示出應對失去美國安全保障的可能性是歐洲各國的首要任務，幫助烏克蘭最終卻成為了次要的關注點。