美國一家五口失蹤懸案66年　終尋獲落水車輛　3人仍生死不明

1958年12月7日，美國俄勒岡州波特蘭市馬丁（Martin）一家5口人離奇失蹤，但多年來僅有其中2個女兒的遺體被發現，另一女兒和父母共3人至今下落不明。直到2024年俄亥俄州胡德里弗郡（Hood River County）有一潛水員在哥倫比亞河中發現一台旅行車，疑似屬於馬丁一家，最終於周五（3月7日）被打撈出來，卻未發現任何遺骸。



據報道表示，打撈過程用時約10分鐘，車身在打撈過程中脫落，只有車架和車輪露出水面。胡德里弗郡警長休斯（Pete Hughes）說：「一切都對得上，它看起來與馬丁一家的車顏色、品牌和型號相同。」

這家人除了兒子唐納（Donald Martin）平安無事、女兒蘇（Sue）和維珍尼亞（Virginia）的遺體當年就被發現，其他3人仍下落不明。（X: @AustinKellerman）

這台車是潛水員Archer Mayo去年秋天找到，此前他已經搜尋了7年，在確定可能得地點後多次潛入河中，才發現汽車倒扣在水下約15.24米，表面覆蓋著泥土、三文魚內臟、淤泥和貝殼。

據美媒66年前報道，當天肯和芭芭拉·馬丁夫婦（Ken and Barbara Martin）與3個女兒：14歲的小芭芭拉（Barbara）、13歲的維珍尼亞（Virginia）和11歲的蘇（Sue）坐一輛紅白色的福特（Ford）旅行車出門尋找聖誕裝飾植物，最終卻再也沒回到家。

美國俄勒岡州84號州際公路，沿岸的哥倫比亞河。（Getty Images）

5個月後，蘇和維珍尼亞的屍體分別在2天內出現在哥倫比亞河中。馬丁一家還有個兒子唐納（Donald），當年28歲，他相信自己的家人都去世了。