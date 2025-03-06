墨西哥9失蹤學生找到「全被殘忍肢解」　身上有槍傷＋酷刑痕跡

墨西哥警方在高速公路上發現被肢解的9具屍體，屍塊旁還有染血的塑膠袋，裏面裝了8雙斷掌，認為他們就是日前出遊失蹤的9名學生。



根據外媒報道，這群來自墨西哥小鎮特拉斯卡拉（ Tlaxcala）的9名學生共4女5男，他們在2月27日被通報失蹤。

墨西哥警方在高速公路上發現被肢解的9具屍體，認為他們就是日前出遊失蹤的9名學生。（X@cursorinformat1）

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當地時間3月2日，警方在墨西哥普埃布拉州和瓦哈卡州邊境的聖何塞米亞瓦特蘭（San Jose Miahuatlan）的一輛廢棄卡車內發現了他們的遺體。

其中4具屍體在卡車內，另外5具屍體則留在防水布下。現場還發現一袋8雙手，另有2隻手留在卡車上。警方稱，這4名女子和5名男子的屍體年齡在 19 歲至 30 歲之間，身上都有槍傷和酷刑痕跡。

警方已對此事件展開調查。目前尚未公布嫌疑人名單，警方說：

目前我無法提供資訊。雖然有調查線索，但出於保密原因我不能透露，所有相關調查正在進行中。當我們得到答覆並且調查完成後，我們將能夠提供更多信息。

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