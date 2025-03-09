尹錫悅被扣留52天後獲釋　首爾10萬民眾集會遊行

據韓聯社報道，當地時間3月9日，大批尹錫悅的支持者和反對者將在首爾市中心集會遊行。此前一天，尹錫悅「出人意料」地被釋放。



韓國警方當地時間9日表示，由保守派活動人士、牧師全光勛領導的韓國「愛心第一教會」計劃將於當日上午11點在首爾市中心總統官邸附近舉行集會。今年1月，全光勛曾呼籲「將總統帶出拘留所」，並號召集會者前往法院阻止拘留令發出。

韓國保守派公民團體「Angry Blue」也將於當日下午1點在首爾普信閣舉行「反對彈劾尹錫悅、呼籲核武器」的集會。集會結束後，該團體計劃進行遊行。

此外，「尹錫悅立即下台·社會大改革緊急行動」組織計劃於當日上午11時在首爾政府大樓外召開緊急新聞發布會，宣布開啟「敦促罷免尹錫悅緊急行動週」。該組織已於8日晚在首爾景福宮外舉行集會，呼籲立即罷免尹錫悅。

該組織申報的信息顯示，14時起將有大約10萬人進行遊行，遊行路線將從韓國國立古宮博物館一路至雲峴天空大廈，為配合集會遊行，沿途的兩條車道將實行交通管制。晚上7點，該組織將在光化門舉行另一場集會。

自尹錫悅去年12月短暫實施戒嚴令以來，韓國各地數月來不斷舉行大規模集會。

當地時間3月8日，在韓國法院裁定對尹錫悅的拘留無效後，尹錫悅獲釋離開首爾拘留所。自1月中旬以來，尹錫悅因被指控領導叛亂一直被拘留。

據悉，即便尹錫悅被釋放，他也將在非拘押狀態下繼續接受案件審理，包括彈劾案和涉及內亂罪的刑事案件。他的獲釋不影響法庭審理。目前，韓國憲法法院審理尹錫悅彈劾案的法庭公開辯論已全部結束，將於本月中旬宣判，但裁決的具體日期尚未確定。對其涉嫌內亂罪的審理還在進行中。

韓國官員當地時間9日透露，在韓國憲法法院對尹錫悅彈劾案作出裁決的當天，韓國警方將「前所未有」地調動全國近十分之一的警察前往首爾各地維繫治安。

該官員表示，韓國警方初步計劃從192個單位中調遣約1.2萬名防暴警察部署在首爾市中心，該數量已佔到韓國全國13萬名警察總數的近10%，在尹錫悅周六被釋放後，他們還考慮繼續增加警力。

韓國總統尹錫悅周六（8日）從首爾拘留所獲釋後回到官邸。（Reuters）

根據警方計劃，在韓國憲法法院作出裁決的前一天，警方將在憲法法院以及光化門廣場周邊部署約5000名警察，在裁決當天則部署約9000名警察，以阻止抗議者進入相關區域。

警方還計劃部署約40個獨立的警察單位，守衛可能會遭到抗議者襲擊的場所，包括美國、中國、日本、俄羅斯、英國和加拿大的駐韓大使館，憲法法院大法官的住所，以及主要政黨的總部。

一名警方官員9日表示：「我們無法確定支持和反對彈劾的雙方集會最終會如何發展。」 他還補充稱，安保計劃還有 「加強」 的空間。

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