尹錫悅面對哪些審訊？彈劾案料月中宣判　法院或意在全體一致裁決

韓國總統尹錫悅3月8日獲釋，離開首爾拘爾所，未來將在非羈押狀態下繼續受審。他正面對彈劾案與涉嫌叛亂案的兩場審訊，其中彈劾案預料3月中宣判，韓媒3月7日引述法律界人士分析，近日憲法法院連續召開審議會議，或意在達成全體一致的裁決意見，以確保裁決結果無可爭議。



尹錫悅去年12年因實施戒嚴令而被指控叛亂，隨後1月以叛亂罪名被捕，並一直被關押在拘留中心，檢方起訴後，此案的刑事審訊還在進行中。

至於韓國憲法法院審理的彈劾案，法庭公開辯論已全部結束，預計3月中旬宣判，判決將決定尹錫悅是遭罷免抑或復職。

韓國總統尹錫悅2025年3月8日離開首爾拘留所，向在場支持者致意（Reuters）

據韓國《亞洲日報》引述法律界消息，自上月25日憲法法院正式終結彈劾案法庭辯論以來，憲法法院幾乎每日都在召開會議，綜合審查此前的庭審記錄及相關證據，並整理憲法法官的意見。

由於該案件涉及對現任總統的彈劾，法律界普遍認為憲法法院正在通過密集審議以最大程度減少法律爭議，無論最終裁決是通過還是駁回彈劾，憲法法院都希望以全員一致的意見作出裁決。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

報道指，分析認為憲法法院的最終裁決或將在3月17日左右出爐。目前憲法法院尚未安排任何與該案相關的追加庭審或裁決日程。回顧以往案例，憲法法院通常會在裁決前一天完成最終意見整理，但也存在裁決當日才進行最終表決的情況。