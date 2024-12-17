日本旅遊｜搭新幹線「行李這樣放」外國遊客遭炎上 正確做法曝光
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
隨著寒假與春節接近，許多民眾已經規劃前往日本旅遊。許多人會在旅途中搭乘新幹線，一口氣玩遍各大景點。由於大部分新幹線沒有另外設置行李架，許多人往往會把行李箱塞在車廂最後一排座椅的後方。事實上，這些大型行李放置空間都需要在購票的同時一起預約。近日就有許多日本人抱怨，上車後發現事先預約的空間被大量行李箱佔據，後來才知道是海外遊客所為。
《ENCOUNT》等日媒報道，日本即將迎來新年假期，許多人搭乘新幹線返鄉時，會攜帶大型行李移動。但許多日人上車後才發現，事先預約擺放行李的空間，已經塞滿他人放置的行李，不堪其擾。一名網友近日就指出，他要從岐阜搭新幹線前往東京，事先預約好「附特大行李空間座位」，上車卻發現該空間被大量行李箱佔據，也找不到行李的主人。讓他不知如何是好。
該網友最後在隔壁乘客的建議下找列車長討論後，對方幫他將佔據空間的行李箱，全搬到新幹線車廂內廁所旁的空間。而該網友到東京後，才發現那都是外國遊客放置的行李，讓他忍不住感嘆：
遊客增加後，新幹線上的禮儀都沒人遵守了。
他也呼籲新幹線在車票預約網站和車內空間增加英文標示，避免相同狀況重覆上演。
根據日本新幹線規定，當旅客持有3邊合計超過150厘米、250厘米以內的「特大行李」上車時，就必須預先預約「附特大行李空間座位」。
若未事先預約，車掌可能會依據行李大小收取含稅1000日圓（約50港元）的手續費，或是拒絕讓行李上車。但嬰兒車、輪椅、樂器或折疊腳踏車等物品，若不佔用特大行李空間就不需要事先預約。
【延伸閱讀】日本電車「3中國遊客霸8個關愛座」無視拐杖老婆婆 一句惹怒全網
原Po用手機Google翻譯請他們移開行李讓婆婆坐 對方竟這樣回應 點圖放大看原文及相關照片：
+16
【延伸閱讀】中國遊客疑讓兒童在濟州馬路邊公然隨地大便 惹怒韓國民眾
點圖放大瀏覽：
+9
日本旅遊注意｜餐廳擬採雙重價格制 同樣食物「外國遊客收更貴」日本旅遊｜2024首季中國遊客總消費排第一 人均卻落後於這些地方日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅 台女一招讓他鞠躬道歉再有女遊客日本遇性騷 排隊食拉麵竟被噁男「這樣做」長達30分鐘東京居酒屋貼「只能說日文」趕遊客惹議 店長：外國人久坐消費低女人可隨街性侵男人？海島部落節日 民眾被勸兜路 遊客都要小心中國遊客有難 日本樂團女主唱幫忙翻譯還代付款 後續超暖心
延伸閱讀：
日入冬最強寒流！低於零下6℃寒流南下 北海道這地積雪82公分
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】