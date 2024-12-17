日本旅遊｜搭新幹線「行李這樣放」外國遊客遭炎上　正確做法曝光

隨著寒假與春節接近，許多民眾已經規劃前往日本旅遊。許多人會在旅途中搭乘新幹線，一口氣玩遍各大景點。由於大部分新幹線沒有另外設置行李架，許多人往往會把行李箱塞在車廂最後一排座椅的後方。事實上，這些大型行李放置空間都需要在購票的同時一起預約。近日就有許多日本人抱怨，上車後發現事先預約的空間被大量行李箱佔據，後來才知道是海外遊客所為。



《ENCOUNT》等日媒報道，日本即將迎來新年假期，許多人搭乘新幹線返鄉時，會攜帶大型行李移動。但許多日人上車後才發現，事先預約擺放行李的空間，已經塞滿他人放置的行李，不堪其擾。一名網友近日就指出，他要從岐阜搭新幹線前往東京，事先預約好「附特大行李空間座位」，上車卻發現該空間被大量行李箱佔據，也找不到行李的主人。讓他不知如何是好。

有日本網友事先預約好新幹線「附特大行李空間座位」，上車卻發現該空間被大量行李箱佔據。（X@livedoornews）

有日本網友事先預約好新幹線「附特大行李空間座位」，上車卻發現該空間被大量行李箱佔據。（X@livedoornews）

該網友最後在隔壁乘客的建議下找列車長討論後，對方幫他將佔據空間的行李箱，全搬到新幹線車廂內廁所旁的空間。而該網友到東京後，才發現那都是外國遊客放置的行李，讓他忍不住感嘆：

遊客增加後，新幹線上的禮儀都沒人遵守了。

他也呼籲新幹線在車票預約網站和車內空間增加英文標示，避免相同狀況重覆上演。

根據日本新幹線規定，當旅客持有3邊合計超過150厘米、250厘米以內的「特大行李」上車時，就必須預先預約「附特大行李空間座位」。

新幹線放置大型行李的空間，需要在購票時一同預約。（富士新聞網YouTube）

旅客預約新幹線車票時，即可選擇附行李空間的座位。（九州新幹線官方網站）

若未事先預約，車掌可能會依據行李大小收取含稅1000日圓（約50港元）的手續費，或是拒絕讓行李上車。但嬰兒車、輪椅、樂器或折疊腳踏車等物品，若不佔用特大行李空間就不需要事先預約。

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