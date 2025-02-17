日本新幹線變摔角擂台　8女通道大混戰　車票叫價3000元仍秒殺

日本「東京女子職業摔角」（TJPW）15日史上首度在「東海道新幹線」舉辦賽事，該節車廂的70張門票，竟在2.5小時內售罄，可謂大獲成功。



朝日電視台等日媒報道，東海道新幹線列車「希望號」（Nozomi）343號列車車廂內，史上首次舉辦了「東京女子職業摔角」的比賽，一共8名女性選手，在東京站前往新大阪站、大約2小時27分鐘的旅途中對決。

日本「東京女子職業摔角」（TJPW）15日史上首度在東海道新幹線上舉辦賽事，廣獲媒體報道。（X@tjpw2013）

日本「東京女子職業摔角」（TJPW）15日史上首度在東海道新幹線上舉辦賽事，廣獲媒體報道。（X截圖）

日本「東京女子職業摔角」（TJPW）15日史上首度在東海道新幹線上舉辦賽事，廣獲媒體報道。（X截圖）

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JR東海表示，「希望號」的比賽車廂一共有70張門票，包括6萬日圓（約3074港元）的貴賓席，開賣不到2.5小時就被搶光。

參賽選手包括黑金剛、渡邊未詩、瑞希、Raku，對決山下實優、伊藤麻希、荒井優希、Max The Impaler。她們在觀眾的熱烈歡呼聲中登場，並且在狹窄的走道上，展開激烈打鬥。

儘管途中出現「搶拍富士山」等插曲，導致場面一度相當混亂，但選手與觀眾情緒沸騰，最終由山下實優使出「踢腿」必殺技奪勝，結束這場43分58秒的比賽。

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