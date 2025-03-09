阿根廷東部暴雨相當「一年降雨量」　13死數百人流離失所

阿根廷政府周日（3月9日）表示，東部沿海城市布蘭卡港（Bahia Blanca）在數小時內遭遇相當於1年降雨量的暴雨侵襲，當地已被「摧毀」，造成13人喪生，數百人被迫撤離家園。



▼暴雨淹沒阿根廷布蘭卡港

據法媒報道，兩名年僅4歲和1歲的女孩失蹤，她們可能昨天在暴風雨中被洪水捲走。

這場暴雨導致醫院病房水浸，市內大部分地區停電。國家安全部長布利里奇（Patricia Bullrich）表示，布蘭卡灣已被「摧毀」。

政府表示，昨天統計死亡人數為10人，今天已攀升至13人。

▼當地災情嚴重

2025年 3月7日，阿根廷布蘭卡港（Bahia Blanca）發生洪水，一輛汽車被淹沒。（Reuters）

布蘭卡港市長辦公室表示，可能還會有更多傷亡。這座港市位於首都布宜諾賽勒斯（Buenos Aires）西南方600公里處，居民有35萬人。

至少有5名死者是在洪水淹沒的道路上喪生，他們可能是被快速上漲的洪水困在車內。

該省安全署長阿隆索（Javier Alonso）說，昨天早上開始的這場暴雨，在短短8小時內雨量就超過400毫米。「幾乎相當於布蘭卡港市全年的雨量…...這是史無前例的。」