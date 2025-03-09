阿根廷東部暴雨相當「一年降雨量」 13死數百人流離失所
撰文：莊勁菲
出版：更新：
阿根廷政府周日（3月9日）表示，東部沿海城市布蘭卡港（Bahia Blanca）在數小時內遭遇相當於1年降雨量的暴雨侵襲，當地已被「摧毀」，造成13人喪生，數百人被迫撤離家園。
▼暴雨淹沒阿根廷布蘭卡港
據法媒報道，兩名年僅4歲和1歲的女孩失蹤，她們可能昨天在暴風雨中被洪水捲走。
這場暴雨導致醫院病房水浸，市內大部分地區停電。國家安全部長布利里奇（Patricia Bullrich）表示，布蘭卡灣已被「摧毀」。
政府表示，昨天統計死亡人數為10人，今天已攀升至13人。
▼當地災情嚴重
布蘭卡港市長辦公室表示，可能還會有更多傷亡。這座港市位於首都布宜諾賽勒斯（Buenos Aires）西南方600公里處，居民有35萬人。
至少有5名死者是在洪水淹沒的道路上喪生，他們可能是被快速上漲的洪水困在車內。
該省安全署長阿隆索（Javier Alonso）說，昨天早上開始的這場暴雨，在短短8小時內雨量就超過400毫米。「幾乎相當於布蘭卡港市全年的雨量…...這是史無前例的。」
阿根廷總統推廣加密貨幣暴跌 被控涉詐騙遭調查 或面臨國會彈劾仿傚美國？ 阿根廷宣布將退出世界衛生組織仿效特朗普退出《巴黎氣候協定》？英媒：阿根廷總統考慮跟進退出阿根廷總統米萊輕鬆獲意大利公民身份 網議與移民子女待遇差別大