阿根廷總統推廣加密貨幣暴跌　被控涉詐騙遭調查　或面臨國會彈劾

阿根廷總統米萊（Javier Milei）2月14日在社交媒體推廣加密貨幣LIBRA，然而該加密貨幣價值先飆升後暴跌，導致投資者損失大量資金。當地非政府組織隨即以涉嫌詐騙等罪為由，對米萊提出訴訟，司法部門17日已正式委派一名法官對事件進行調查。與此同時，部份反對派國會議員揚言將因此對米萊展開彈劾程序。



路透社報道，米萊14日社交媒體X發文推廣LIBRA，並附上一條購買的連結，聲稱這個加密貨幣項目有助小型與初創企業融資，以及有助刺激阿根廷經濟增長。

LIBRA價格一度暴漲，但米萊在幾個小時後刪除貼文，並否認與該加密貨幣有任何聯繫，其價格亦隨之應聲大跌。

2025年2月17日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，人們坐在餐廳中看電視，其中正播放着阿根廷總統米萊（Javier Milei）接受採訪。（Reuters）

阿根廷金融科技商會表示，這相當於一場「地毯式」騙局（Rug Pull），即某種加密貨幣的支持者引誘多名投資者投資，使該加密貨幣的價值飆升，然後再迅速撤回自己的資金，而購入的投資者則是事件中最大的損失者。

總統辦公室則解釋，米萊刪除貼文是為了避免引發投機炒賣，強調總統本人並無參與開發該款貨幣。

非政府組織「城市權利觀察站」隨即對米萊提出訴訟，指控他和涉事政府官員欺詐和違反公職人員職責等行為，利用LIBRA組織了一場騙局，影響超過4萬人。

報道引述分析人士表示，反對派不太可能獲得足夠票數來推動彈劾程序，對米萊的持續調查或可能會削弱其政府來年中期選舉中的支持度。