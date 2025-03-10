美國談判代表：或「幾週內」與哈馬斯達成釋放人質協議

美國首席人質談判代表博勒（Adam Boehler）與哈馬斯舉行史無前例的直接會談後說，此次會面「非常有幫助」，他相信「幾週內」就能達成人質釋放協議。



法媒報道，博勒周日（3月9日）接受美媒訪問時承認，作為一名猶太裔美國人，與美國自1997年以來列為「恐怖主義」組織的哈馬斯領導人面對面坐在一起的感覺「很奇怪」，但他不排除與哈馬斯進一步會晤的可能。「你永遠不知道。你知道有時你在該地區，就順便拜訪。」

博勒說，他理解以色列對美國與哈馬斯舉行會談感到「不安」，但強調自己試圖推動「脆弱的」談判進程。「我認為這是一次非常有幫助的會談，我認為幾週內就能達成一些協議……讓所有人質都獲釋，而不僅僅是美國人。」

博勒同日較後時間接受以色列第12頻道接受採訪時被問及，如果以色列恢復對加沙的全面軍事行動，美國是否會支持以色列。

他回應說：「截至目前，特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示他將支持以色列，這取決於以色列自己的決定。除非總統另有指示，否則這將是美國的立場和我的立場。」

2025年2月15日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），圖為哈馬斯釋放美籍以色列人Sagui Dekel-Chen與俄羅斯籍以色列人Sasha (Alexander) Troufanov。（Reuters）

圍繞釋放部分人質的停火協議第一階段已於3月初結束，雙方對何時進入旨在實現更持久和平的第二階段存在爭議。

美國總統特朗普上週威脅稱，如果不釋放所有剩餘的人質，將進一步摧毀加沙地帶，並稱這將是他向哈馬斯領導人發出的「最後通牒」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

