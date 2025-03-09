特朗普蘇格蘭高爾夫球場遭塗鴉　親巴勒斯坦團體爆粗要求解放加沙

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於蘇格蘭的高爾夫球度假村周六（8日）遭團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）塗鴉破壞，示威者用紅色油漆在球場牆壁寫下「解放巴勒斯坦」、「解放加沙」和「F**K特朗普」等。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於蘇格蘭的高爾夫球度假村周六（8日）遭團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）塗鴉破壞。（Reuters）

當地傳媒周六報道，特朗普的高爾夫球度假村牆壁上用紅色油漆塗寫不少標語，其中包括「加沙不出售」。路透社指，特朗普2月突然宣布美國將接管加沙激怒阿拉伯世界。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於蘇格蘭的高爾夫球度假村周六（8日）遭團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）塗鴉破壞。（Reuters）

「巴勒斯坦行動」其後承認造成這一破壞，並在社交媒體平台X上發文表示：「當特朗普試圖把加沙當作他的財產時，他應該知道他的財產也在我們的觸手可及之內。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於蘇格蘭的高爾夫球度假村周六（8日）遭團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）塗鴉破壞。（Reuters）

蘇格蘭警方表示正在調查此事。警方發言人稱：「2025年3月8日周六上午4時40分左右，我們接獲報案，稱特恩貝里高爾夫球場及梅登斯路上一處建築遭到破壞。」