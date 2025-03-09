阿拉伯版本加沙重建計劃獲歐洲4國支持　特朗普和以色列反對

法國、德國、意大利和英國的外長周六（3月8日）發表聯合聲明稱，他們歡迎一項由阿拉伯國家推動的加沙走廊重建計劃，該計劃由埃及制定，預算高達530億美元（約4,118.5億港元），旨在避免巴勒斯坦人被迫遷離當地。但計劃卻遭到美國和以色列的拒絕。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重申將加沙建立「中東蔚藍海岸」（Middle East Riviera）的想法。



埃及的提案設想以巴衝突後，建立一個由獨立及專業的巴勒斯坦技術官僚組成的行政委員會負責加沙的治理。該委員會將在巴勒斯坦權力機構的監督下，暫時負責監督人道主義援助並管理加沙地帶的事務。

2025年2月11日，在以色列與哈馬斯停火期間，載有人道救援物資和燃料的卡車從加沙走廊駛過埃及一側的拉法邊境口岸。（Reuters）

周六，法、德、意、英四國外長在聯合聲明中表示，哈馬斯既不能統治加沙，也不能再對以色列構成威脅。

特朗普早前提出美國「接管加沙」論，指美國將幫助加沙巴勒斯坦人另尋他處居住，引起多國反對。他亦反對此次埃及的計劃，而白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）早前表示：「（加沙）居民無法人道地生活在被廢墟和未爆炸彈藥覆蓋的地區......特朗普總統堅持重建一個擺脫哈馬斯統治的加沙的願景。」