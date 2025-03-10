尹錫悅獲釋｜韓國檢查總長：仍將就內亂罪尋求定罪

韓國總統尹錫悅3月8日從首爾拘留所獲釋後回到官邸。最大在野黨共同民主黨其後表示，檢方接受法院裁定釋放總統尹錫悅，檢察總長沈雨廷應對此負責，稱民主黨將立即檢舉沈雨廷。沈雨廷10日表示，檢方對法院批准總統尹錫悅提出的撤銷逮捕申請不提出抗告，是基於合法程序和原則做出的決定，但他同時表示將繼續就尹錫悅干犯內亂罪尋求定罪。與此同時，消息指憲法法院最快本周將宣布彈劾尹錫悅案的結果，韓國警方將動員過萬警力戒備，以防發生暴力事件。



韓聯社引述檢查總長沈雨廷報道，檢方綜合考慮偵查組、大檢察廳高層會議等各方意見後，基於合法程序和原則決定不就釋放尹錫悅的決定上訴。

2025年3月10日，圖為韓國檢察總長（最高檢察院檢察長）沈雨廷。（韓國最高檢察院官網）

沈雨廷認為，這並不能成為自己需引咎辭職或被彈劾的理由。但發起彈劾是國會的權限，若國會啟動對自己的彈劾程序，將採取相應的應對措施。

據路透社報道，沈雨廷又指，儘管法院已決定釋放被彈劾總統尹錫悅，但韓國檢察機關仍將繼續追究就叛亂罪尋求定罪。

據報道，韓國憲法法院最快本周將對尹錫悅彈劾案頒布判決，警方據報將動員全國十分之一的警力（約12000人）在首爾各個地方執勤，以應對可能出現的暴力事件。

2025年3月8日，韓國義王市首爾拘留中心，被彈劾的總統尹錫悅在獲釋後彎腰鞠躬。（Reuters）

韓國家警察廳代理局長Lee Ho-young向記者表示：「我們正在製定計劃，將為最壞情況做好準備。」