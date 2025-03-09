尹錫悅總統彈劾案倒數　韓國憲法裁判所最快周五作終極判決

韓國總統尹錫悅的彈劾案即將進入關鍵時刻，韓媒指，憲法裁判所預計最快周五（14日）做出判決。這一裁決將決定尹錫悅是否繼續擔任總統，影響國家的政治走向。



尹錫悅2024年12月緊急發布戒嚴措施，這引起在野黨強烈反對並導致他們發起彈劾程序。彈劾案的審理於2月25日結束最終辯論，隨後憲法裁判所開始進行法官評議。

如若憲法裁判所裁定罷免，尹錫悅將立即失去總統職務，根據憲法，韓國必須在60天內重新舉行總統選舉，但若憲法裁判所裁決駁回彈劾，尹錫悅將重返總統職位，繼續執政。

韓聯社指，尹錫悅彈劾案宣判日尚未確定，但有觀點認為最早可能在3月14日進行。

憲法裁判所自2月25日結束最後一場辯論後，持續進行評議會議，討論案件細節。報道引述法律界普遍預測，根據以往彈劾案的經驗，此次裁決可能在結束辯論後兩週內作出。然而，由於案件涉及多項程序性和實質性爭議，宣判可能會延遲1至2周，最終的宣判日期將在兩到三天前公布。