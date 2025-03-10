美國公民自由極速下滑？ 被列入全球民權組織觀察名單
撰文：莊勁菲
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全球非盈利組織（NPO）Civicus周一（3月10日）發布《Civicus民權觀察名單2025》（Civicus Monitor Watchlist，下稱《名單》），列舉「正在經歷公民自由極速下滑」的國家，其中美國亦在今年「榜上有名」。
Civicus網站介紹，組織致力「加強世界各地公民行動和民間社會」。其今年發布的《名單》將美國與剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）、意大利、巴基斯坦和塞爾維亞一起列入今年首批觀察名單。
《名單》介紹，國家民權情況分為5大類，從高到低分別為：開放（open）、收緊（Narrowed）、受阻（obstructed）、壓制（repressed）和封閉（closed）。其中美國正處於「收緊」階段，與拜登（Joe Biden）政府時期的評級相同。
《名單》將美國公民自由下滑歸咎於特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二總統任期內的諸多舉措，「行政權力的嚴重濫用引發了人們對和平集會、言論和結社自由的嚴重擔憂。」
報告指出，美國政府廢除了許多對人權和法治產生深遠影響的聯邦政策，包括取消「多元、平等及包容」（DEI）計劃、縮減美國際開發署（USAID）和打壓大學挺巴勒斯坦示威活動等。
Civicus聯合秘書長Mandeep Tiwana表示希望引起大家關注，稱美國當權者正在進行一場零和政治遊戲，而這場遊戲「正在侵蝕憲法原則，甚至可以說在從事反美行為」。
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