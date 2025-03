特朗普指有意廢除教育部　稱正啟動程序擬下放學校管理權

美國「政客新聞網」(Politico)3月6日報道,美國總統特朗普關閉教育部的計劃儘管已成為「公開的秘密」,但實施過程卻異常拖沓。包括簽署時間在內,有關這項廢除教育部的行政命令的許多關鍵要素近幾週以來一直沒有準信。



「做就是了(I want to just do it),」特朗普3月6日在橢圓形辦公室被問及命令的簽署時間時表示,「我們正在啟動程序。我們要把學校管理權(從聯邦下放)還給各州,讓各州自主辦學。」

世界摔角娛樂公司(WWE)前行政總裁麥克馬洪(Linda McMahon)3月3日獲美國參議院確認提名,成為新任教育部長。圖為麥克馬洪出席聽證會。(Reuters)

3月5日,一份白宮官員稱為「不完整文件」的行政命令草案經媒體報道曝光後,圍繞教育部存廢的問題再次激起爭論。

「政客新聞網」稱,上述報道激怒了特朗普政府,導致原定於6日發佈的相關計劃遭取消。美政府向「政客新聞網」透露,特朗普本周不會簽署相關命令。

在橢圓形辦公室,特朗普還表示,美國聯邦政府多達1.6萬億美元(約12萬億港元)的學生貸款組合最終可能移交給美國小企業管理局(Small Business Administration)等部門管理。在特朗普第一任期,執掌美國小企業管理局的正是目前負責美國教育部的麥克馬洪(Linda McMahon)。

麥克馬洪於3月3日獲美國國會參議院批准擔任教育部長一職,但特朗普曾多次敦促她「自廢職位」。在宣誓就職後不久,麥克馬洪就向其員工宣傳該機構的「最終使命」(final mission),即特朗普所要求的「將教育送回各州」。

「政客新聞網」指出,廢除教育部的政策需經國會實施。

為了推動徹底廢除教育部,特朗普在參議院需要爭取到60張支持票。3月6日,包括兩名共和黨要人在內的議員仍對該計劃表示疑慮,這意味着特朗普的計劃將困難重重。

「教育部確實有一些我們認為重要的職能,」阿拉斯加州共和黨參議員Lisa Ann Murkowski在國會大廈表示,「我支持保留它。」

緬因州共和黨參議員科林斯(Susan M. Collins)對馬斯克(Elon Musk)激進的支出削減措施和特朗普擴大行政權的舉動感到不滿,也試圖劃出界限。

「可能有理由分拆某些項目,可能有理由縮減該部門的規模,但這些決定應由新任部長做出,」科林斯告訴記者,「是否廢除教育部的決定只能由國會做出。」

民主黨人則迅速發出警告,反對撤銷教育部。

「我們不會接受民主黨政客在此事上的指導,」一位匿名白宮官員表示,「總統仍在履行競選承諾,這對任何人都不應是意外。美國人民在選舉時就知道這是他的意圖。」

美國教育部拒絕對此置評。

據知情人士透露,「政客新聞網」最新看到的命令草案文件的措辭已較先前的版本有了重大修改。前一版草案中包含的關鍵語彙和截止期限等內容已被修改。

知情人士稱,白宮外部顧問之間對此也存在爭議,正在討論特朗普是否真的需要發佈命令來廢除該部門。

目前,民主黨人只能繼續猜測特朗普的命令將於何時出台。

「我們整個教育界都將保持高度警惕,」美國全國家長聯盟主席克里·羅德里格斯3月6日在新聞發佈會上表示,「儘管今天命令沒有出台,它可能最終會出台。我感覺今天像是獲得了暫緩執行令。」

據《華盛頓郵報》介紹,由美國已故前總統卡特(Jimmy Carter)於1979年底簽署法律通過、1980年初開始運行的美國教育部,並不參與課程設置和大多數學校政策的制定,其主要負責管理聯邦教育撥款,監督1.6萬億美元的聯邦學生貸款計劃。例如,為需要支持的、生源較差或貧困程度較高的小學到高中的公立學校提供資金,以及為經濟條件困難的本科生提供助學金。

2025年3月6日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令時回應傳媒問題。(Reuters)

此外,該部門還負責對全美學生進行一項被稱為「國家成績單」的學習情況測試,並收集有關入學率、校園犯罪、教職員工等其他方面的統計數據。

最後,美教育部還負責執行民權法案,禁止聯邦資助學校基於種族、性別等其他因素的歧視。

本文獲《觀察者網》授權轉載