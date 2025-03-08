魯比奧與烏克蘭外長通話　重申特朗普有意盡快結束俄烏戰爭

美國國務院3月7日表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）與烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）通話，重申總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）致力促成俄烏盡快停火。



美國國務院的聲明提到，魯比奧與瑟比加通話前，曾與法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）俄烏戰爭。而在美烏外長通話中，魯比奧亦表明，各方需要採取方式，以確保一個可持續的和平。

瑟比加則表示與魯比奧的通話極有建設意義，稱華府的領導對於實現持久和平至關重要，又指大家討論推進雙邊合作的方法。

2025年2月28日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區白宮，參與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談時發表講話。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日透露，對現階段烏克蘭的接觸工作表示樂觀，團隊當天與華府多次通話，稱旨在盡快實現可靠安全的會談主題明確，強調基輔將繼續與合作夥伴共同努力，採取適當措施，實現烏克蘭和平。