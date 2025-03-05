英國財相憂經濟受特朗普關稅影響　擬加快落實施紀賢國防開支提案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日對加拿大墨西哥祭出「關稅大棒」，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）擔憂特朗普此舉對全球貿易產生影響，進而波及英國，她還響應首相施紀賢（Keir Starmer）訪美前宣布提高國防開支的舉措，指希望能夠減少採購國防設施的繁瑣程序，以加快落實此事。



路透社報道，李韻晴希望增加國防開支的政策能夠支持英國就業以及工業，將向中小型公司提供更多的國防合約，她稱英國面臨長久以來需要從外國進口武器的現狀，政府希望同英國公司合作，幫助他們提高產能。

特朗普早前對歐洲施加壓力，希望歐洲提升國防開支，還在之後暫停對烏克蘭的軍事援助。報道指特朗普向英國及其盟友施壓，要求加強對基輔的軍援，英國在1日承諾全力支持烏克蘭，還批出22.6億英鎊（約221億港元）的援烏貸款。