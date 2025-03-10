人生必須結婚？　韓國民調：逾六成職場人士不認同

韓國一項調查結果顯示，每10名職場人士中，就有六人認為結婚不是人生必選項。



韓聯社報道，韓國就業門戶網站Incruit周一（3月10日）發布的最新民調顯示，60.2%受訪者認為「結婚不是必選項」。

值得一提的是，職場人士對婚姻的看法會因所在單位的規模和性別而有所差別。

按企業規模看，在大企業、中型骨幹企業、中小企業的員工認為「必須結婚」的佔比分別為43.8%、40%和38.7%。

按性別看，男性認為「必須結婚」和「不必結婚」的佔比分別為50.3%和49.7%；女性認為「不必結婚」的佔比（75.3%）遠高於「必須結婚」（24.7%）。

2025年2月17日，韓國女子Nam Hyun-jin在首爾的家中照顧孩子。（Reuters）

在未婚職場人士中，有66.6%回答「想要結婚」，33.4%則「不願結婚」。

關於願意結婚的理由，57.5％人選擇「希望情感穩定」的佔比最高；依次是想要有孩子（17.6%），以及結婚是人生必選項（8.4%）。

不願結婚的理由則是感覺不到結婚的必要性（39.7%）、經濟條件不夠（23.7%）、沒有合適的對象（17.6%）。

這項民調針對653名工作人士，就婚姻價值觀進行調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

