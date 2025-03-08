國際婦女節｜報告：1.2億女孩仍失學　全球兩成女孩面對童婚問題

3月8日是國際婦女節（International Women's Day，又稱三八婦女節），聯合國兒童基金會、非營利機構「國際計劃」及聯合國婦女署3月7日共同發表報告，講述少女教育等問題在過去30年顯著改善，但仍面對逾億少女失學、全球5分之1女孩在童年結婚、全球近四分之一已婚或有伴侶的年輕女子曾遭受親密伴侶間暴力等問題。



據聯合國新聞報道，報告講述全球少女的生活在過去30年間變化，在過去20年，失學女孩數量減少39%，但全球仍有1.22億女孩失學，在南亞，15至19歲的少女失學、失業或未接受培訓的機會率是男孩的三倍，同時全球每10個少女和年輕女性當中，就有近4人未完成高中教育。

2025年3月8日，菲律賓馬尼拉有婦女集會紀念國際婦女節（Reuters）

近5千萬人無法讀寫簡單句子

報告又指，過去30年以來不識字的少女和年輕女性數量幾乎減少一半，但該群體至今仍有近5000萬人無法讀寫簡單句子。在低收入國家，每10個少女和年輕女性就有9人無法使用互聯網，同齡男性能夠上網的機會率則高出1倍。

報告並指出全球近四分之一已婚或有伴侶的少女曾遭受親密伴侶間暴力，有5000萬在世女孩曾遭受性暴力。在15至19歲的少女和男孩當中，有超過三分之一的人認為在某些情況下丈夫打妻子屬合理。

兩成女孩在童年結婚

數據還表明，與25年前相比，如今女孩在18歲前結婚的可能性更低，但全球仍有5分之1女孩在童年結婚。在減少童婚方面，南亞取得的進展最大，但拉丁美洲和加勒比地區在過去25年欠缺進展。

國際培幼會也曾指，全球每年有1,200萬名女孩在18歲前結婚，面臨輟學、早孕及家庭暴力等威脅。