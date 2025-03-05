原定2周後舉辦婚禮　女網紅智利海邊衝浪「被快艇撞死」｜有片

智利有處海灘近日發生恐怖命案，有名女衝浪客在海邊被突如其來的快艇直接撞上，全程被海邊民眾拍下。



受害者後續因頭部等部位重創而不治，更令人難過的是她其實是名「準新娘」、正準備在2週後舉辦婚禮，這場意外卻奪走其性命、不勝唏噓。

哈維拉經常分享自己的編織專業知識和製作的一些服裝。（IG@inspiratemirando）

Instagram逾6萬人追蹤 常分享自己編織的服裝 點圖放大看更多哈維拉的照片：

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《每日郵報》報道，這起事件近日發生在智利中部科布克庫拉（Cobquecura）的林科納達海灘（Rinconada Beach），曝光的畫面中，可以見到1艘快艇以極快的速度往海岸邊前進，然而卻在沖上岸的前一刻撞上1名毫無防備的女衝浪客，快艇駕駛員起初毫不知情，直到海灘上的目擊民眾告知才驚覺自己撞人。

據悉，被快艇撞上的女衝浪客是現年34歲的哈維拉（Javiera Ortiz），她的頭部、雙臂遭到重創後緊急送醫，最終仍傷重不治。

當地警察局長佩德羅（Pedro Parra Valdivia）事後指出「快艇上當時一共有2名漁夫，負責駕駛的60歲男子在意外當天就遭到逮捕」，並稱：

他靠近海岸時根本沒有看見那名女性衝浪客（哈維拉）。

據悉，哈維拉本身是名在Instagram上擁有超過6.3萬人追蹤的網紅，平時經常分享自己的編織專業知識和製作的一些服裝，噩耗曝光後有不少粉絲前往其帳號底下留言哀悼。

更令人難過的是，哈維拉原先計畫在2週後舉行婚禮，如今所有對未來的美好想像都在這場意外中戛然而止。

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