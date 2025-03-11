美國全球武器出口份額增至43% 受俄烏戰爭影響歐洲進口激增155%
撰文：聯合早報
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瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布報告稱，美國在2020年至2024年間的全球武器出口市場份額已增至43%，遠超法國的9.6%。受俄烏衝突等因素影響，歐洲在這一時期的武器進口量比前五年激增155%，美國供應了其中的64%。
報告指出，與2015年至2019年相比，美國的武器出口量增長了21%，其市場份額從35%升至43%。此外，美國在此期間向全球100多個國家和地區提供武器，其中出口至歐洲的比例顯著上升，從之前的13%猛增至35%。
報告顯示，法國位居全球第二大武器供應國，佔比9.6%，其出口覆蓋60多個國家和地區。法國向歐洲其他國家的武器出口在過去五年內增長了187%。
斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）在報告中說：「雖然北約的歐洲成員國正試圖減少對進口武器的依賴，並加強歐洲自身軍工業，但（美歐之間）跨大西洋武器供應關係仍根深蒂固，歐洲從美國進口的武器不斷增加。」
數據顯示，2020年至2024年，烏克蘭成為全球最大武器進口國，進口量增長近100倍，佔全球武器進口總量的8.8%，其中45%由美國供應。受俄烏戰爭等因素影響，歐洲在這一時期的武器進口量比前五年激增155%，美國供應了其中的64%。
斯德哥爾摩國際和平研究所採用的評價指標，綜合考慮了武器生產成本、折舊率以及翻新與改裝等複雜因素，為計算份額提供了更加全面的參考依據。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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