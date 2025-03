烏克蘭內政部3月8日表示,俄羅斯導彈和無人機夜間襲擊烏克蘭東部城市多布羅皮利亞(Dobropillia)和哈爾科夫(Kharkiv)地區的一個定居點,總共造成至少14人死亡,37人受傷,其中包括5名兒童。



烏內政部稱,俄羅斯軍隊使用彈道導彈、多枚火箭和無人機襲擊多布羅皮利亞,造成8座多層建築和30輛汽車受損。

烏克蘭2025年3月8日表示,俄羅斯導彈和無人機在夜間襲擊烏東部城市多布羅皮利亞(Dobropillia),圖為一棟住宅建築受破壞(Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)