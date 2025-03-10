馬斯克：絕對不會切斷Starlink對烏克蘭服務
撰文：蕭通
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富豪馬斯克（Elon Musk）表示，絕對不會切斷星鏈（Starlink）對烏克蘭的衛星網絡服務，無論他有多反對烏克蘭的政策，Starlink永遠不會關閉對烏克蘭的終端。
馬斯克3月9日表示，Starlink是烏克蘭軍隊的中堅力量，如果沒有Starlink，烏克蘭的通訊線絡及戰線都會崩潰。因此永遠不會中斷Starlink對烏克蘭的服務，也不會把它當作討價還價的籌碼。
波蘭外長：切斷即終止合約 魯比奧促波蘭道謝
波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）同日發表評論，稱如果Starlink停止為烏克蘭提供衛星網絡，波蘭政府將終止與馬斯克的合約，又稱波蘭正在為烏克蘭的Starlink服務支付費用。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則表示，沒有人威脅要切斷Starlink與烏克蘭的連結，但敦促西科爾斯基致謝，因為如果沒有星鏈，烏克蘭就會失敗，俄羅斯軍隊就會駐紮在波蘭邊境。
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