哈佛大學暫停招聘新教職員　疑恐特朗普政府「閂水喉」

美國哈佛大學（Harvard University）周一（3月10日）宣布暫停教職員工招聘，以應對特朗普政府可能削減聯邦資金所造成的壓力。據報，潛在的資金削減威脅已對美國高等院校的財務狀況帶來壓力。



彭博社報道，哈佛校長加伯（Alan Garber）周一發聲明說：「我們需要為各種財務狀況做好準備，這些戰略調整需要時間來識別和實施。因此，限制可能增加財務負擔的重大長期承諾，避免進一步調整變得更加複雜是至關重要的。」

哈佛擁有530億美元（約4,117億港元）的捐贈基金，是全美最富有的大學之一。目前，這間高等院校因涉嫌未能妥善處理校園內的反猶問題而接受政府調查。

圖為哈佛大學2024年11月12日在社交媒體上傳的照片，照片中可看到哈佛商學院的建築。（FB@Harvard University）

上週，聯邦政府宣布取消哥倫比亞大學（Columbia University）4億美元（約3億港元）的聯邦撥款與合同，理由是新一輪以哈衝突爆發後，多名猶太學生投訴稱在校內遭遇不公。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

