哥倫比亞大學被指沒阻止猶太學生遭騷擾　遭特朗普政府「閂水喉」

美國特朗普政府3月7日宣布，將撤銷對哥倫比亞大學（Columbia University）的4億美元（約31億港元）聯邦撥款及合同，聲稱該大學在挺巴勒斯坦示威者舉行集會時，未能有效保護校內的猶太學生免受騷擾。



路透社7日報道，司法部、教育部、衞生與公共服務部、聯邦總務管理局當日發聯合聲明宣布上述決定。

2025年3月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

4政府部門稱，由於哥倫比亞大學未能對猶太學生持續遭受的騷擾問題採取有效措施，因此政府立即取消其大約4億美元聯邦資助與合約，惟未具體說明受影響的撥款和合同，或該校存在反猶太主義的證據。

報道稱，政府撤銷資金的舉動可能會面臨法律挑戰，有民權組織表示，取消合約的舉動不但缺乏正當程序，且可能屬懲罰受保護言論的違憲行為。

2024年4月19日，美國紐約市，示威者坐在哥倫比亞大學校園的營地裡抗議，聲援親巴勒斯坦組織。(Reuters)

哥倫比亞大學事後發聲明強調，該校深知政府決定所帶來的重大影響，校方將繼續致力於打擊反猶太主義，確保所有學生、教職員的安全與福祉。