哥倫比亞大學巴勒斯坦學運領袖面臨被逐出境　法院暫停遞解程序

美國移民及海關執法局（ICE）3月8日逮捕哥倫比亞大學（Columbia University，簡稱哥大）巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），他在去年該校挺巴示威中發揮重要領導作用，國務卿魯比奧（Marco Rubio）已表示，將取消他的簽證和綠卡並驅逐其出境。美媒報道，他的律師向法院提交了一份質疑逮捕的請願書，法院已安排於12日對此事舉行聽證會，並暫停任何將哈利勒遞解出境的程序



美媒10日報道，法庭文件顯示，法院為維護在對作出裁決期間的管轄權，除非法院另有命令，否則不得將哈利勒驅逐出美國。

哈利勒的律師表示，ICE特工在8日拘捕哈利勒時，告知他當局將撤銷他的學生簽證和綠卡。

2025年3月10日，美國移民及海關執法局（ICE）逮捕哥倫比亞大學（Columbia University，簡稱哥大）巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）後，將他轉移到位於路易斯安那州的拘留所。（Retuers）

對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上表示，他的政府不會容忍全國各地大校園發生的「支持恐怖主義、反猶太主義、反美國」的活動，並聲稱這些活動是由「收錢的煽動者」而不是學生發起。

他強調：「如果你支持恐怖主義，包括屠殺無辜的男人、女人和兒童，你的存在就違背了我們的國家和外交政策利益，你在這裏不受歡迎。」

2024年6月1日，美國紐約市，哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）等人在校園內向媒體講述拉法起義營地（the Revolt for Rafah encampment）的情況。（Reuters）

《紐約時報》引述消息人士稱，哈利勒去年12月就完成研究生學業，但由於學校政策允許，因此畢業後仍住在宿舍，且一直都有參與挺巴示威。