美移民局拘參與反以色列示威哥倫比亞大學巴裔學生 或驅逐出境
撰文：莊勁菲
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美國移民及海關執法局（ICE）周六（3月8日）逮捕哥倫比亞大學（Columbia University，簡稱哥大）巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），他在該校挺巴勒斯坦示威活動中發揮重要作用。這次逮捕被視為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府打擊美國校園反猶太主義的最新措施。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）周a 日（9日）表示，將取消哈利勒的簽證和綠卡並驅逐出境。
特朗普政府周五宣布將撤銷對哥大的4億美元（約31億港元）聯邦撥款及合同，理由是大學在挺巴示威活動中，未能有效保護校內的猶太學生免受騷擾。
哈利勒的律師Amy Greer周日表示，他在校園外的大學宿舍被ICE人員逮捕。
▼哈利勒疑似曾任校園抗議談判代表
《紐約時報》引述消息人士稱，哈利勒去年12月就完成研究生學業，但由於學校政策允許，因此畢業後仍住在宿舍。據稱他這幾個月來一直參與挺巴示威。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在社交平台X（舊稱Twitter）上形容哈利勒是「哈馬斯支持者」，揚言要把他驅逐出境。
路透社引述美國土安全部（DHS）表示，哈利勒被捕是因為「他領導了與哈馬斯有關的活動」。哈利勒本人則稱這是一場反戰運動，運動中也有猶太學生和團體參與，他們拒絕接受反猶太主義的指控。
據悉，哈利勒在敘利亞的巴勒斯坦難民營長大，曾在英國駐黎巴嫩貝魯特大使館工作。由於妻子是美國公民，因此哈利勒擁有美國永久居留綠卡。
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