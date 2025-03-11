德國綠黨不支持默茨修憲方案　提高國防開支計劃或受阻

德國候任總理默茨（Friedrich Merz）此前稱，希望組成聯合政府的各政黨已同意修憲，更改「債務剎車」借貸規則，以應對在國防領域的開支需求。然而，綠黨目前已表態拒絕支持該方案，或導致修憲無法達到所須的三分之二多數票。該黨另行提出一個替代方案，並於3月10日晚就此與聯盟黨（CDU/CSU）及社會民主黨（SPD）進行會談。



路透社報道，默茨希望修憲法，使佔使佔德國國內生產總值（GDP）1%以上的國防開支不受債務剎車的限制，並設立一個規模達5000億歐元（約4.16萬億港元）的基金，幫助重振德國經濟。

圖為2025年2月23日，德國基督教民主聯盟 (CDU) 領導人默茨（Friedrich Merz）在票站民調公調公布後慶祝。（Reuters）

綠黨聯合領導人表示，他們不會允許默茨和社民黨聯合主席克林貝爾（Lars Klingbeil）以歐洲安全局勢之名，推動不符合德國國家利益的計劃，該黨已敦促其議員不要投票支持默茨的修憲提議。

不過綠黨也保留協商空間並提出替代方案，將佔德國國內生產總值（GDP）1.5%以上的國防開支排除在債務剎車限制之外，又把其中的「國防和安全政策任務」定義得更為廣泛，包括情報能力、外國援助和資訊安全。

2025年3月8日，德國基督教民主聯盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在柏林，與基督教社會聯盟（CSU）領導人、社會民主黨 (SPD) 聯合領導人舉行會談後發表講話。

在新一屆國會組成中，極右翼另類選擇黨（AfD）及左派的左翼黨（Left party）將佔足夠席次，足以擋下修憲案。因此默茨領導的聯盟黨及社民黨希望能在25日、新一屆國會召開前完成表決。