歐盟下週討論改革財政規定　增加國防支出

在德國的推動下，歐盟同意開始討論對財政規則進行長期改革，以允許成員國增加國防支出。



根據彭博社看到的峰會結論文本，周四（3月6日）在布魯塞爾舉行會議的歐盟領導人呼籲歐洲委員會就所謂的穩定與增長協議「探索進一步的措施」。各國領導人還支持委員會的一項提議，即暫時停止對國防開支的限制。本次峰會為討論烏克蘭和歐洲防務問題而召開。

幾十年來，歐盟的政策一直受到德國堅持控制本國和其他成員國公共借款的影響。但特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮並堅持認為美國不應再是歐洲安全的主要保障促使德國發生戲劇性的轉變，德國候任總理默茨（Friedrich Merz）本週公布旨在改革德國軍隊的大規模支出計劃。

2025年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基（中）、歐洲理事會主席科斯塔（左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會時向媒體發表講話。（Reuters）

在此背景下，歐盟正在努力調動潛在規模達到數萬億歐元的額外國防資金以應對俄羅斯的入侵威脅。雖然歐盟委員會提議在《穩定與增長協議》中增加一個短期豁免條款以增加國防開支，但彭博此前報道，周三（5日）的一次會議引發更廣泛的討論，當時德國告訴成員國委員會的計劃還不夠。

歐盟特使周四已經發出信號，顯示德國提出的審議財政規則的要求得到廣泛支持。僅僅一年前，德國還反對一些成員國在2024年財政規則改革時提出的類似要求。

「從長遠來看，我們必須確保各國可以按照自己的想法進行國防支出，」 現任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在抵達峰會場地時說。他堅稱，歐盟需要「對規則進行長期調整，以確保成員國能夠就國防支出做出自己的決定」。

峰會結論還指出，放鬆財政規定的新措施不應危及債務可持續性。這對一些國家來說是一個重要考量因素。

歐盟財長預計將在下周一至二（10至11日）開會時討論放寬規定的選項。他們需要澄清的問題之一是這種增加國防開支的靈活性能維持多久。一名德國官員表示至少應該維持10年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

