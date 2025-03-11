特朗普：加拿大鋼鋁加徵關稅翻倍至50%　汽車關稅或4.2大幅提高

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月11日宣布，因應加拿大安大略省（Ontario）向美國電力用戶徵收25%附加費，決定對自加拿大進口鋼鐵和鋁產品加徵的關稅翻倍，即從25%增至50%，措施從3月12日上午生效。



特朗普並威脅，如果加拿大不取消其他長期存在的高額關稅，將從4月2日起「大幅提高」其進口汽車關稅。他又表示，很快就會為受到加拿大威脅的地區，宣布進入電力緊急狀態。

特朗普宣布對加拿大鋼鋁加徵50%關稅：

要求取消「反美國農民關稅」

特朗普是在Truth Social發文宣布新措施，並指加拿大必須立即取消對美國多種乳製品徵收250%至390%的「反美國農民關稅」（Anti-American Farmer Tariff ），稱這項措施長期被認為是無恥。

2025年3月4日，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）回應特朗普（Donald Trump）對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的新關稅。（Reuters）

安大略省長：徹底取消對加拿大關稅前不會退縮

安大略省省長福特（Doug Ford）回應稱，在特朗普「徹底取消」對加拿大加徵關稅前不會退縮。由於福特下令加徵電力附加費，美國紐約州、密西根州和明尼蘇達州部份居民將受影響。