馬斯克等5位富豪 自出席特朗普就職典禮起 身家共縮水1.6萬億
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年11月當選後美股大升，前景看似一片光明。特朗普今年1月20日舉行就職典禮時，全球頂尖富豪包括馬斯克（Elon Musk）、貝索斯（Jeff Bezzos）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）及阿爾諾（Bernard Arnault）皆有現身撐場。彭博社近日為這些富豪們計數，在短短七周竟然已蒸發個人財富2090億美元（約1.62萬億港元）。
據彭博社報道，特朗普1月在白宮舉行就職典禮時，特斯拉行政總裁馬斯克、Meta行政總裁朱克伯格、亞馬遜創辦人貝索斯、LVMH行政總裁阿爾諾以及Alphabet聯合創辦人布林（Sergey Brin）等五大富豪皆為座上賓。
萬萬沒料到，特朗普當選後利好股票的行情會在不到2個月內就出現逆轉，彭博社11日發文指上述5大富豪身價皆下跌。
馬斯克的身家「縮水」最嚴重。他的身價在去年12月17日來到4860億美元（約3.77萬億港元）的高位，不過隨著馬斯克立場右傾導致歐洲市場近月銷售急跌、中國市場受壓等因素拖累，特斯拉股價近日暴跌。目前馬斯克身價已蒸發1480億美元（約1.15萬億港元）。亞馬遜則是在特朗普上任之後，股價已下跌15%，貝索斯身價亦暴跌290億美元（約2253億港元）。
與此同時，Meta的股價雖然從1月中到2月中上升19%，但之後升幅全數蒸發，朱克伯格的身家亦蒸發50億美元（約388.5億港元）。特朗普好友阿爾諾的LVMH集團股價自去年大選結束到1月底曾上升20%，如今升幅也全數消失，個人財富縮水50億美元（約388.5億港元））。至於布林，目前仍持有Alphabet6%股份，Alphabet的股價同期下跌逾7%，損失約220億美元（約1709億港元）。
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