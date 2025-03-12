沙特會談｜美國烏克蘭發聯合聲明　歐洲多方表示歡迎

美國和烏克蘭高級別代表團周二（11日）晚在沙特吉達的會談結束，美烏隨後發表聯合聲明，烏方願接受美國提出的30天臨時停火。這是此前烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮不歡而散後，美烏雙方進行的首次正式會談。



烏克蘭周二表示，願意接受美國的建議，立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時實施。同日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄方不排除最近幾天內與美國代表進行溝通的可能。

歐洲多方表示歡迎

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這是一個積極的發展，可以成為烏克蘭實現全面、公正和持久和平的一步。馮德萊恩強調，歐盟準備與其合作夥伴一起在即將舉行的和平談判中充分發揮作用。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，美國和烏克蘭邁出和平的重要一步。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，「法國及其合作夥伴仍然致力於實現穩固持久的和平，並為烏克蘭提供強有力的安全保障。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾）則稱，希望盡快實現持久和平，並表示將召集多國領導人討論下一步行動。