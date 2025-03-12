沙特會談｜特朗普盼俄允停火　將與普京對話及重邀澤連斯基訪白宮

美國與烏克蘭代表團3月11日在沙特阿拉伯首都吉達（Jeddah）會談，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施為期30天的臨時停火。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，將邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）重新訪問白宮，又稱預期本周將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對話，但強調「探戈需要兩個人才能跳」，希望俄羅斯能夠同意停火，並期望在未來幾天實現。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄方不排除近幾天與美方溝通。



圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在沙特舉行會談。（Reuters）

澤連斯基：俄羅斯必須表明是否結束戰爭

特朗普表示，希望俄羅斯同意美烏官員制定的停火計劃，並表示美國會於11日或12日與俄方會談。

澤連斯基同日也發聲明，確認基輔願意接受為期30天臨時停火協議，不僅在空中導彈、無人機和炸彈，也不僅在黑海，而且包括整個前線。他表示，如果俄羅斯同意，停火將立即開始。

澤連斯基稱，烏克蘭已經為和平做好了準備，俄羅斯必須表明其立場，是結束戰爭或繼續戰爭，「現在是了解全部真相的時候」。

2025年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基（中）、歐洲理事會主席科斯塔（左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會，討論烏克蘭和歐洲國防問題。（Reuters）

歐盟及英國等歡迎會談結果

歐洲理事會主席科斯塔科斯塔（Antonio Costa）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，歡迎關於美烏談判的最新消息，包括停火協議的提議。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）表示，歡迎美烏會談結果，認為俄羅斯現在應同意停火。

波蘭國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也稱，波蘭已準備好恢復讓美國透過其領土，對烏克蘭提供支持。