與魯比奧分抵沙特晤王儲　澤連斯基：不會出席美烏官員會晤

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於3月10日到訪沙特阿拉伯，預定同日稍後時間與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。美國及烏克蘭官員也預定11日起在當地會昭，參加者包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），他抵步後已與穆罕默德會晤。



圖為2025年3月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）抵沙特訪問，與麥加聖城副總督Prince Saud bin Mishaal bin Abdulaziz會面。（Reuters）

法新社報道，美烏代表團在沙特吉達（Jeddah）的會談，預計會從11日展開並為期3天，期間國務卿魯比奧也會與穆罕默德會晤。

路透社報指出，澤連斯基已表示，不會出席美烏代表團的會談，但稱烏方致力於建設性對話，希望討論推動和平必要的決定和步驟，並能達成一致，關鍵是要迅速有效地採取行動。

圖為2025年3月10日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）到訪沙特，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

烏克蘭代表團將包括其辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov），以及總統辦公室的一名高級軍事官員。

美國國務院發言人Tammy Bruce表示，美烏雙方將磋商「如何讓美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）終結俄烏戰爭的目標取得進展」。除魯比奧外，特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）也會參與美烏官員會談。

圖為2025年3月10日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達沙特吉達（Jeddah）的機場，獲對方官員迎接。（Reuters）

路透社：美方將確定烏克蘭會否願意「物質讓步」

路透社引述美國官員稱，美方計劃利用這次會晤，來確定基輔是否願意向俄羅斯做出「物質讓步」以結束戰爭。特朗普前一天稱，期待會談取得良好成。

對於兩國會否簽署礦產協議，維特科夫稱充滿希望，指所有跡像都非常非常積極。魯比奧則表現謹慎，稱礦產協議的一些細節仍有待商榷，但即使沒有簽署協議，談判也可能取得成功。