印度少年患激罕「狼人症」　毛髮覆蓋95%臉部　破健力士世界紀錄

印度中央邦（Madhya Pradesh）一名18歲少年帕蒂達爾（Lalit Patidar）日前獲健力士世界紀錄認證成為「臉部毛髮最濃密的男性」，他的臉部每平方厘米擁有驚人的201.72根毛髮，超過95％的臉部覆蓋著濃密毛髮。



《India Today》報道，帕蒂達爾罹患罕見先天性遺傳多毛症（Hypertrichosis），又稱為狼人綜合症，自中世紀以來，全球僅有約50例確診案例，相當於每10億人中才可能出現1例，十分罕見。

患有狼人綜合症的印度18歲少年帕蒂達爾獲健力士世界紀錄認證為「臉部毛髮最濃密的男性」。（IG@lalitpatidar520）

患有狼人綜合症的印度18歲少年帕蒂達爾獲健力士世界紀錄認證為「臉部毛髮最濃密的男性」。（IG@lalitpatidar520）

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帕蒂達爾最近應邀前往意大利米蘭參與電視節目《Lo Show dei Record》，在節目中，專家對他進行了測量，以驗證他的毛髮密度是否達到健力士世界紀錄的標準。透過剃除臉部一小塊毛髮並進行精密計算後，確認他創下了每平方厘米201.72根毛髮的世界紀錄。對此成就，帕蒂達爾感到非常激動，他表示：

能夠獲得這樣的認可真的讓我非常開心。

更在限動上表示生在印度他很驕傲。

獨特的外貌使帕蒂達爾在童年時期經常遭受異樣的眼光，尤其是在剛開始上學時，他的同學們對他的外觀感到畏懼。但隨著時間的推移，同學們逐漸了解到他的個性，開始接受他。帕蒂達爾分享道：

當他們開始與我交談並了解我之後，他們意識到我與其他人無異，只是外表有所不同。

儘管偶爾仍會遭遇一些不友善的評價，甚至有人建議他應該剃掉臉上的毛髮，帕蒂達爾堅定地回應：

我想告訴他們，我喜歡我現在的樣子，我不打算改變。

據悉，他在社交媒體上擁有大量粉絲，其YouTube頻道的訂閱者數已超過10萬，Instagram更有26.5萬粉絲，目前他透過拍攝日常與玩遊戲跟粉絲分享自己的生活。

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