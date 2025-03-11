印度航空10個廁所9個壞　飛行10小時百人共用1廁所　下場竟這樣

印度航空（Air India）一架從芝加哥飛往新德里的AI126班機，在3月6日飛行途中因技術問題而折返芝加哥奧黑爾國際機場（O’Hare International Airport）。這宗事件導致乘客必須忍受長達10小時的空中之旅，最終卻回到原點。據悉，這架波音777-300ER客機上的10個廁所中，有9個發生堵塞，僅剩1個位於商務艙的廁所仍能正常使用，迫使機組人員做出返航的決定。



據悉，這架波音777-300ER客機上的10個廁所中，有9個發生堵塞，僅剩1個位於商務艙的廁所仍能正常使用。（Canva，示意圖）

根據飛行追蹤網站「Flightradar24」的資料顯示，這架客機在起飛約4小時25分鐘後，即將飛越格陵蘭海岸線時掉頭折返。AI126班機在6日上午11點從芝加哥起飛，但最終在晚間9點左右返回芝加哥機場。

這架波音777-300ER客機共有342個座位，其中包括303個經濟艙座位。印度航空表示，所有乘客和機組人員在飛機降落芝加哥後都正常下機，並已為他們提供住宿以減少不便。航空公司為乘客安排替代航班，將他們送往目的地。同時，印度航空也為乘客提供免費的航班取消和重新預訂服務，並全額退款機票費用。

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