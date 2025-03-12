普京很難同意俄烏30天停火協議？ 路透社：無具體承諾或保障
撰文：莊勁菲
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美國與烏克蘭代表團周二（11日）在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）談判後，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施為期30天的俄烏臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。路透社周三引述消息指，若沒有具體承諾或保障，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將很難同意30天協議。
一些俄羅斯消息人士告訴路透社，雖然美國提出的這項協議已獲得烏克蘭的認可，俄方對此反應還是很謹慎。
其中一位資深消息人士透露，如果不對條款進行詳細討論並獲得某種保證，「普京將很難同意停火建議」。因為就目前的戰爭形式來看，俄方正處於強勢地位，向烏克蘭不斷推進戰線；但若沒有停火的保證，俄羅斯在談判桌上的地位可能迅速下降，西方可能會指責俄方未能結束戰爭。
另一位消息人士則稱，從莫斯科的角度來看停火提案像是個陷阱，因為如果沒有一些具體的保證或承諾，普丁將很難停止戰爭。
第三位消息人士表示，總體情況是美國已同意（對烏克蘭）恢復軍事援助和情報共享，並以停火提案來掩飾這項舉措。
據報道，普京曾多次否定短期停火的可能性，擔心休戰之後又開火，強調俄烏之間需要的是長久和平。
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