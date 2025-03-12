普京很難同意俄烏30天停火協議？　路透社：無具體承諾或保障

美國與烏克蘭代表團周二（11日）在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）談判後，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施為期30天的俄烏臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。路透社周三引述消息指，若沒有具體承諾或保障，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將很難同意30天協議。



一些俄羅斯消息人士告訴路透社，雖然美國提出的這項協議已獲得烏克蘭的認可，俄方對此反應還是很謹慎。

圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在沙特舉行會談。（Reuters）

其中一位資深消息人士透露，如果不對條款進行詳細討論並獲得某種保證，「普京將很難同意停火建議」。因為就目前的戰爭形式來看，俄方正處於強勢地位，向烏克蘭不斷推進戰線；但若沒有停火的保證，俄羅斯在談判桌上的地位可能迅速下降，西方可能會指責俄方未能結束戰爭。

另一位消息人士則稱，從莫斯科的角度來看停火提案像是個陷阱，因為如果沒有一些具體的保證或承諾，普丁將很難停止戰爭。

2025年3月7日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮透過視像通話主持與俄羅斯聯邦安全會議。（Reuters）

第三位消息人士表示，總體情況是美國已同意（對烏克蘭）恢復軍事援助和情報共享，並以停火提案來掩飾這項舉措。

據報道，普京曾多次否定短期停火的可能性，擔心休戰之後又開火，強調俄烏之間需要的是長久和平。