烏克蘭同意停火30天俄羅斯決定成關鍵　俄媒：普京特朗普周五通話

美國與烏克蘭代表團周二（11日）在沙特阿拉伯首都吉達（Jeddah）會談近9小時後，美國務院發聲明指，烏克蘭願意接受美國的提議，立即實施為期30天的臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。俄媒引述消息指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五將通電話。



今日俄羅斯在X引述克里姆林宮記者Dmitry Smirnov稱，這將「不僅是一次通話」。

烏克蘭周二表示，願意接受美國的建議，立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時實施。同日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄方不排除最近幾天內與美國代表進行溝通的可能。

這是此前烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮不歡而散後，美烏雙方進行的首次正式會談。

美烏聯合聲明還稱，雙方同意盡快達成一項開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議。