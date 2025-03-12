俄媒傳特朗普與普京通話　克宮：不排除這可能

俄烏戰火燃逾3年，美烏官員3月12日在沙特會談斡旋和平，烏克蘭指願接受美國方案立即停火30日，俄媒在X引述克里姆林宮記者Dmitry Smirnov稱，這將「不僅是一次通話」，他所指的是美俄首腦通話。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄方正在等待美方通報美烏會談的細節，不排除美俄總統進行電話會談的可能。



新華社報道，佩斯科夫周三（3月12日）說，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）都表明，將通過各種渠道向俄羅斯提供有關會談內容的詳細信息，為此他指出「我們必須先得到這些信息」。

佩斯科夫說：「我們不排除高層電話會談的可能性。」

他也說，如有必要，雙方將很快舉行會談。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（11日）說，他可能在本周與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，並希望能在接下來幾天內通過談判達成俄烏之間的持久停火。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為佩斯科夫出席普京（不在圖中）的年度記者會。（Reuters）

美國和烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯的吉達市舉行會談，兩國在會後發表的聯合聲明中提及，烏克蘭願意接受美國提議，立即實施為期30天的臨時停火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

