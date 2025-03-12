澤連斯基：30天停火期可用於起草更廣泛和平協議

美國與烏克蘭代表團周二（11日）在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）就俄烏停火進行9小時會談。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月12日在記者會上稱讚此次會談，稱30天停火期可以用來起草一項更廣泛的和平協議。



吉達會談後，美國務院會後發聲明指，烏克蘭願意接受美國的提議，立即實施為期30天的臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。此外，美國同意恢復與烏克蘭情報共享及援助，兩國也同意盡快就開發關鍵礦產達成全面協議。

澤連斯基在記者會上表示：「我（對停火）非常認真，對我來說結束戰爭很重要。」澤連斯基還指，烏克蘭已經準備好美國提出的30天停火。

2025年3月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔出席記者會。（Reuters）

克里姆林宮周三表示，正等待華盛頓就30天停火提案提供細節。

一些俄羅斯消息人士告訴路透社，雖然美國提出的這項協議已獲得烏克蘭的認可，俄方對此反應還是很謹慎。其中一位資深消息人士透露，如果不對條款進行詳細討論並獲得某種保證，「普京將很難同意停火建議」。

俄媒引述消息指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（14日）將通電話。