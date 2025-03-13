韓國憲法院駁回部份官員彈劾案　監察院長崔載海等人復職

韓國憲法法院周四（13日）就韓國國會發起的針對韓國監察院院長崔載海、首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙以及另外兩名首爾中央地方檢察廳檢察官的彈劾案進行宣判，法院駁回上述彈劾案，崔載海以及李昌洙等人恢復職權。



韓聯社周二報道，韓國會去年12月5日向憲法法院提交針對監查院長崔載海，以及李昌洙、趙相元和崔宰熏等3名檢察官的彈劾案。

國會認為，監查院對總統辦公室和官邸搬遷工作的監察失職。對於李昌洙等三名檢察官，國會表示，檢方沒有盡職調查第一夫人金建希參與操縱德意志汽車公司（Deutsch Motors）股價案，並在記者會上就此發布虛假資訊。

有評論認為，鑑於憲法法院一度表示將優先處理尹錫悅彈劾案，其判決結果可能會在14日（周五）宣布，但現時憲法法院決定13日對上述4人的彈劾案作出宣判，因此翌日對尹錫悅彈劾案宣判的可能性大幅降低。因此，憲法法院應該最快要到下周，才會對尹錫悅彈劾案進行宣判。