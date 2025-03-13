賣英偉達NVIDIA晶片給DeepSeek？　英媒：涉及交易金額3.9億美元

由於涉及與把英偉達（Nvidia，又譯：輝達）晶片從新加坡轉運給中國人工智能公司DeepSeek（深度求索）有關的案件，2名新加坡男子和1名中國男子在新加坡被控欺詐。路透社周四（13日）引述新加坡檢察官稱，案件涉及金額達3.9億美元。



新加坡副總理兼貿工部長顏金勇周四出席新加坡美國商會（AmCham Singapore）新辦事處的開幕時表示，新加坡不會姑息任何試圖利用新加坡規避其他國家出口管制的商業行為，也會與夥伴合作，按新加坡法律處理有關事件。

顏金勇稱，新加坡也會致力於當一名可靠和值得信任的夥伴，「對於任何人或公司違反我們的法律，我們會採取堅定和果決的行動。」

包括《海峽時報》在內新加坡傳媒稱，起訴書顯示，中國籍51歲男子李明（Li Ming，音譯）、以及2名新加坡人41歲的溫國傑（Aaron Woon Guo Jie，音譯）和49歲的韋兆倫（Alan Wei Zhaolun，音譯）2月27日在新加坡被控欺詐。

溫國傑和韋兆倫3月6日被加控串謀向供應商超微半導體公司（Supermicro，簡稱超微）做虛假陳述，李明也被加控一項罪名，指他未經授權使用公司銀行戶頭轉賬和收款。