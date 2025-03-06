涉賣英偉達NVIDIA晶片給DeepSeek　3男遭新加坡加控1項罪名

由於涉及與把英偉達（Nvidia，又譯：輝達）晶片從新加坡轉運給中國人工智能公司DeepSeek（深度求索）有關的案件，新加坡2名男子周四（6日）各被加控一項罪名，另一名涉案的中國籍男子也被加控一項罪名。



包括《海峽時報》在內新加坡傳媒稱，起訴書顯示，中國籍51歲男子李明（Li Ming，音譯）、以及2名新加坡人41歲的溫國傑（Aaron Woon Guo Jie，音譯）和49歲的韋兆倫（Alan Wei Zhaolun，音譯）上周四（2月27日）在新加坡被控欺詐。

根據《聯合早報》，溫國傑和韋兆倫周四被加控串謀向供應商超微半導體公司（Supermicro，簡稱超微）做虛假陳述，李明也被加控一項罪名，指他未經授權使用公司銀行戶頭轉賬和收款。

新加坡警方與關稅局針上周四（2月27日）對22人和公司展開調查，其中3名男子因涉及虛假陳述被控欺詐。新加坡亞洲新聞台（CNA）指，這些案件與英偉達晶片從新加坡轉運給DeepSeek有關。

報道指，溫國傑和韋兆倫被控2024年共謀欺詐一個提供「物品」的未具名伺服器供應商，謊稱「物品」只會轉給最終收貨人，不會轉移給未經授權的其他人。

李明則被控2023年欺詐一個提供「物品」的未具名伺服器供應商，謊稱一間名為「Luxuriate Your Life」的公司將是「物品」的最終用戶。

報道指，3項控狀都沒注明伺服器的詳情，僅以「物品」一詞代替，一旦罪成，三人各可被判坐牢長達20年，或罰款，或兩者兼施，三人的案件已展期至3月7日。

新加坡警察部隊周四發文稱，他們正調查22人和公司，懷疑他們涉及虛假陳述的欺詐行為，警方與新加坡關稅局周三聯合展開執法行動，突襲22個地點，查獲文件和電子記錄，逮捕9人，其中3人已被控。

公告指，警方正進一步調查其他公司和個人。關稅局也在評估其中是否涉及違反關稅法和進出口管理法，警方和關稅局表明嚴正看待這些違法行為，將對涉及不誠實和犯罪行為的企業和個人採取嚴厲制裁。