英偉達順水推舟？　宣布DeepSeek-R1可搭載Nvidia NIM使用

中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）推出的新模型DeepSeek-R1（簡稱R1），號稱低成本、高算力，引發市場擔憂是否會降低對英偉達（Nvidia，又譯輝達）產品的需求。英偉達周四（1月30日）發新聞稿表示，旗下Nvidia NIM微服務已可以使用R1。這代表着購買英偉達產品仍是DeepSeek用戶的最佳選擇之一，同時也呼應了輝達早前預測，DeepSeek未來會購買更多的輝達產品。



英偉達發布影片宣布DeepSeek-R1已可在Nvidia NIM上使用：

英偉達承認，R1是一個具有最先進推理能力的開放模型，它並非提供直接回應，而是針對詢問進行多次推理，採用思維鏈（Chain-of-Thought）、共識和搜索方法來產生最佳答案。

為了幫助開發人員安全地試驗R1的功能，並建立他們自己的專門代理程式，英偉達讓擁有6710億個參數的R1模型現已作為NVIDIA NIM微服務預覽版，在build.nvidia.com上提供。

2025年1月30日，英偉達（Nvidia）表示，DeepSeek-R1人工智能模型已可在Nvidia NIM微服務上使用。（Nvidia網站）

開發人員可以使用應用程式介面（Application programming interface，API）對R1進行測試和試驗，預計很快就會作為可下載的NIM微服務提供，這也是NVIDIA AI Enterprise軟件平台的一部份。

英偉達還表示，為R1提供即時答案需要許多具有高運算效能的圖形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）。而這正是英偉達的主要業務範圍，可以看出英偉達期望透過將DeepSeek融入其生態圈，藉着R1的強勢崛起，擴大英偉達的市場版圖。