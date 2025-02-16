傅瑩揭露當年真相：菲律賓試圖非法在南海擴大島礁建設

在第61屆慕尼黑安全會議上，中國外交部原副部長傅瑩揭露菲律賓試圖在南海擴大島礁建設的非法行徑，強調中國的克制以及對《南海各方行為宣言》（DOC）的承諾。



當地時間15日下午，在一場主題為「掀起波瀾：『印太地區』的海上緊張局勢（Making Waves: Maritime Tensions in the Indo-Pacific）」的專題討論中，傅瑩與菲律賓外交部長馬納羅、美國參議員兼參議院外交關係委員會成員克里斯托弗・A・庫恩斯、新加坡國防部長黃永宏一同出席，並交換意見。

《環球時報》記者在現場注意到，在所有嘉賓就座之後，馬納羅才姍姍來遲。在專題討論上，馬納羅宣稱「菲律賓遵守國際法」，呼籲陷入緊張局勢的各方「遵守」已簽署的協議。傅瑩對此回應稱，中國無法認同菲律賓在仁愛礁和仙賓礁的侵佔行為，因為菲律賓的所作所為違反了各方共同簽署的《南海各方行為宣言》，強調在南海問題上，《南海各方行為宣言》是任何人都不應逾越的紅線。

傅瑩回憶稱，1999年仁愛礁事件發生時，她正擔任中國駐菲律賓大使。「當時，菲律賓海軍將一艘船坐灘在仁愛礁，還告訴我們說他們需要零部件來修理船隻。我們信了他們。那是在5月，然而到了11月，我們又接到消息——另一艘船在黃岩島坐灘了。我們就想，『我們再也不信了。你們不能老是把船坐灘在島礁上』。」傅瑩說道。

她接着說，經過外交努力，雙方最終達成協議，菲律賓撤走第二艘船，否則，黃岩島也會有一艘非法「坐灘」20多年的船，打着維修的幌子，實則意在侵佔。她強調「這種伎倆不應被鼓勵」。

討論接近尾聲時，華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存現場向馬納羅提問：1898年美國和西班牙籤訂的《巴黎條約》，將菲律賓的西部海域邊界設定在東經118度。那麼，位於該邊界之外的黃岩島和仁愛礁，怎麼能成為菲律賓宣稱的所謂「領土的一部份」呢？《環球時報》記者在現場看到，馬納羅沒有回答這個問題，而是轉向了另一個話題。

吳士存隨後在接受《環球時報》採訪時說，菲律賓一直在加固非法「坐灘」在仁愛礁的破舊軍艦，試圖侵佔仙賓礁、鐵線礁。在這種情況下，菲律賓是否還有意願參與《南海行為準則》的談判呢？在採訪中他還透露了一個細節：「我看到他（指馬納羅）翻看手機，試圖找到答案。」

吳士存表示，中國在南海的所作所為完全正當，維護了地區的和平與穩定。菲律賓應該回歸對《南海各方行為宣言》的承諾，為《南海行為準則》（COC）的談判創造有利條件。

《環球時報》記者在現場注意到，在這場專題討論中，發言者不時提及南海的航行自由等話題。傅瑩回應稱，中國船隻的行動專業合規，只有當他國船隻靠得太近時，中國才會作出反應。

傅瑩還說，南海是全球最繁忙的航道之一，每年約有50萬艘商船途經此地，承載着全球40%的貿易量。她提到在擔任駐英國大使期間，經常向倫敦市場了解情況，從未有人因南海局勢緊張而提及南海航運問題。

傅瑩現場表示，讓中國關切的是美國在插手南海問題。作為大國，中國堅決捍衛主權和領土完整，同時，中國也要為維護地區和平與穩定負起責任。傅瑩將中美雙邊關係描述為和平共處、相互尊重與合作共贏，稱「美國發起了與中國的戰略競爭，但你不會聽到中國說要把中美關係定義為競爭關係。」

當地時間16日，第61屆慕尼黑安全會議進入最後一天，會議將以討論歐洲在世界上的角色落下帷幕。北約前秘書長斯托爾滕貝格將接替霍伊斯根成為慕尼黑安全會議的新主席。

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